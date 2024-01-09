МИД Польши о приостановлении помощи Украине: Победа Путина будет крушением

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине. Об этом он сказал в интервью каналу CNN, сообщает Лига.net.

По его словам, последствия победы Путина в Украине были бы "катастрофическими".

"Понятно, что в первую очередь для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", — сказал Сикорский.

Он отметил, что украинцы нуждаются в вооружениях для противостоянии россиянам.

"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины" , — заявил дипломат.

Глава ведомства подчеркнул, что американским законодателям следует принять закон о продолжении помощи Украине, который поможет вести оборону от РФ.