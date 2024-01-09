На западе Украины строят завод по ремонту немецкого оружия

Член Комитета по обороне Германии депутат Бундестага Маркус Фабер сообщил, что немецкая оборонная компания FFG (Flensburger Fahrzeugbau GmbH) на западе Украины строит ремонтный центр для восстановления ряда образцов немецкого вооружения и военной техники, находящихся на вооружении Сил обороны Украины, сообщает Defense Express.

Фабер не раскрывает весь список вооружения, которое будет проходить ремонт в центре (вероятно речь идет обо всем перечне вооружения, компетенции по ремонту которого FFG, в частности инженерные машины Wisent 1, 2A1 Dachs и пусковые IRIS-T), но в качестве примера называет танки Leopard 1A5 , которые уже эксплуатируют наши военные. В частности, стоит упомянуть, что на хранении в FFG находилось 99 танков Leopard 1A5DK, которые в конце концов должны попасть на вооружение ВСУ.

"Для Украины это огромное повышение эффективности, поскольку в будущем больше не будет нужды в дорогих и трудоемких перевозках за границу, а Вооруженные Силы смогут обучать своих механиков прямо на месте" , - рассказывает Фабер.

И также особо отмечает, что "визит на месте демонстрирует, что немецкие налоговые деньги используются разумно и что стоимость нашей военной помощи сохраняется". По понятным вопросам безопасности, другие подробности строительства центра Фабер не раскрывает.

Напомним, что еще в июле прошлого года посол Украины в Германии Алексей Макеев обнародовал фото, свидетельствующее о создании совместного предприятия немецкой компанией FFG совместно с украинским оборонно-промышленным комплексом (предприятие FFG INDUSTRIES UKRAINE LLC было зарегистрировано днем раньше сообщения Макеева).