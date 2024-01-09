Атака на Киев 29 декабря: нашли тело еще одного погибшего

В Киеве количество жертв российской ракетной атаки 29 декабря возросло до 33 человек. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, сообщает Укринформ.

"При демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка Национальной полиции" , - говорится в сообщении.

Таким образом, в результате ракетного удара 29 декабря погибли 33 человека.

Напомним, российские войска 29 декабря 2023 года нанесли по Украине массированный воздушный удар. С ночи захватчики атаковали дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Враг использовал около 160 средств воздушного нападения, пострадал ряд регионов.

Противовоздушная оборона уничтожила 27 беспилотников и 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Более 30 враждебных целей ПВО поразило над Киевом.

В результате атаки в столице были разрушены, в том числе складские помещения в Шевченковском районе. 3 января аварийно-спасательные работы завершились.