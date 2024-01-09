Беспилотники атаковали нефтебазу и энергопредприятие в России

Беспилотники атаковали нефтебазу и энергетическое предприятие в городе Орел Орловской области России, сообщает Украинская правда.

"На территории города Орел произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь" , – сообщил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Анонимные Telegram-каналы заявляют, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу. По их данным, дрон врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт".

Сообщается, что люди не пострадали.

Telegram-каналы также утверждали, что после атаки не было возгорания. В то же время они опубликовали фотографии со столбом дыма.

Губернатор сообщил, что во время атаки БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса пострадали три человека, которые получили травмы средней тяжести. Двое от госпитализации отказались.