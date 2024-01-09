2023 год был самым теплым за всю историю наблюдений – Copernicus

Наблюдения Службы по изменению климата Copernicus показали, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений и показатели уже близки к потеплению на 1.5°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Об этом говорится в докладе агентства, сообщает Европейская правда.

Начиная с июня, в 2023 году фиксировались "беспрецедентные" температуры и в итоге год оказался самым теплым в истории метеорологических наблюдений – с 1850 года, побив предварительные рекорды 2016 года.

Глобальная средняя температура составила 14.98°C, на 0.17°C больше, чем в 2016 году.

Также 2023 год оказался на 0.60°C теплее средних температур 1991-2020 годов и на 1.48°C теплее доиндустриальных показателей 1850-1900 годов.

Вероятно, температурные показатели 12-месячного периода, которые завершатся январем или февралем 2024 года, превысят 1.5°C по сравнению с доиндустриальными показателями.

Почти половина дней года были более чем на 1.5°C теплее средних показателей 1850-1900 годов, а два дня в ноябре – даже на 2°C теплее.

Все месяцы, начиная с июня, стали рекордно тёплыми в истории наблюдений.

Непосредственно в Европе год был вторым самым теплым в истории наблюдений, уступая только в 2020 году. Средняя температура была на 1.02°C выше средних показателей 1991-2020 годов.

Сентябрь стал самым теплым в истории.

Площадь антарктического морского льда в феврале 2023 года сократилась до рекордного минимума для соответствующего времени года.

Концентрация в атмосфере диоксида углерода и метана превысила показатели 2022 г. и достигла рекордного уровня.