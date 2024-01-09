В Украине готовят персонал для обслуживания самолетов F-16 – Минобороны

В Украине идет подготовка летного персонала к полноценной работе и обслуживанию самолетов F-16. Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает Укринформ.

Павлюк напомнил, что в конце декабря первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной коалиции военно-воздушных сил. Такая подготовка, в том числе языковая, продолжалась с августа 2023 для опытных пилотов. После этого пилоты отправились в Данию на обучение напрямую управлять боевыми самолетами F-16.

По его словам, в настоящее время другие группы пилотов в рамках языковой и базовой летной подготовки продолжают обучение в Великобритании.

Одновременно с этим, благодаря усилиям партнеров, идет подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников.