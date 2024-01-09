В Италии отменили разрешение на выставку о "восстановлении" Мариуполя в оккупации

В итальянской Модене городские власти отменили разрешение на проведение скандальной российской выставки о "скором восстановлении" оккупированного Мариуполя. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Европейская правда.

По его словам, мэрия Модены отозвала разрешение после обращения украинской стороны.

"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине.

Призываем и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией" , – подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, на 20 января в Модене планировали провести пропагандистское мероприятие о якобы "скором восстановлении" оккупированного Мариуполя.

Анонс мероприятия содержит привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое издавали действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, что испытало огромные разрушения в процессе его осады и оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года