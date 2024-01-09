Шмыгаль об электроэнергии: готовимся ко всем возможным сценариям

Правительство Украины верит в прочность украинской энергетики, но при этом готовится ко всем возможным сценариям развития событий, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Обстрелы украинской энергоинфрастрктуры

"Ключевой элемент безопасности - энергетика. Накануне зимы провели огромный объем восстановительных работ. И это помогает сохранять энергетическую устойчивость во время массированных вражеских атак и во время непогоды" , - говорится в заявлении.

По словам премьера, последние обстрелы не нанесли существенного вреда украинской энергетической системе. Ситуация контролируемая, есть запас прочности, плановые отключения не предусматриваются. Но в связи с низкими температурами потребление электроэнергии сейчас стремительно растет.

"Сегодня по состоянию на утро оно на 6% превысило вчерашние показатели. Дополнительные нагрузки увеличивают риск аварий. Поэтому нуждаемся в солидарной экономии со стороны всех украинцев" , - заявил Шмыгаль.

Нужно экономнее расходовать электроэнергию

На время холодов энергетики призывают граждан уменьшить потребление за счет отключения мощных электроприборов, а бизнес - за счет обесточивания вывесок, баннеров, витрин.

Это позволит сэкономить до 200-400 МВт, что равно нескольким блокам теплогенерации. Глава правительства добавил, что это критически необходимо нашей энергосистеме, сейчас действует круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды, а службы работают в режиме 24/7.

"Ремонтные бригады максимально быстро заживляют населенные пункты, где исчезла электроэнергия из-за ветра, мороза и обледенения. Спасибо им за эту непростую работу" , - добавил он.

Помощь от партнеров

Шмыгаль добавил, что в энергетической сфере Украина постоянно чувствует надежную поддержку партнеров.

Благодаря помощи USAID в Хмельницкой области установлена первая когенерационная установка, питающая критическую, социальную инфраструктуру и жилье. В декабре правительство упростило процедуру размещения таких установок.

Еще пять газовых турбин Украина вскоре получит от Японии. Они добавят в нашу энергосистему до 200 МВт электроэнергии. Таким образом страна движется к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам российских террористов.

"Пункты несокрушимости"

"Верим в прочность украинской энергетики, но при этом готовимся ко всем возможным сценариям развития событий. Поэтому уже сейчас работают почти 12,6 тысяч "пунктов несокрушимости" , - сказал он.

Также при необходимости будут развернуты еще 700. Как и прошлой зимой, украинцы гарантированно будут иметь там тепло, свет, связь и доступ к интернету.

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.