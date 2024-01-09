Обеспечение снарядами и работа ПВО: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего – обсудили обеспечение военных вооружением и работу противовоздушной обороны.
Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.
На Ставке вместе с командующими, Генштабом и министерствами подробно проанализировали обеспечение фронта снарядами и дронами: фактические расходы, ежедневная потребность, раздел между подразделениями.
"Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", - говорится в сообщении.
Также обсудили работу сил противовоздушной обороны.
"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - отметил Зеленский.