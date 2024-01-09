Обеспечение снарядами и работа ПВО: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего – обсудили обеспечение военных вооружением и работу противовоздушной обороны.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

На Ставке вместе с командующими, Генштабом и министерствами подробно проанализировали обеспечение фронта снарядами и дронами: фактические расходы, ежедневная потребность, раздел между подразделениями.

"Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач" , - говорится в сообщении.

Также обсудили работу сил противовоздушной обороны.