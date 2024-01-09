СБУ разоблачила судью в Одесской области, который за взятки легализовал уклонистов

Правоохранители ликвидировали масштабную коррупционную схему в Одесской области, где суд за 3,5 тыс. долларов взятки принимал решения, которые позволяли военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и выезжать за границу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

Схема действовала в Белгород-Днестровском горрайонном суде. Ликвидировали ее СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро.

К схеме причастны сотрудники суда и посредники. По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.

Схема заключалась в том, что за взятку в суде принимались решения, которые фиктивно определяли место жительства несовершеннолетних детей за мужьями. Это давало им право уклониться от мобилизации, а также выехать за границу.

Для реализации схемы фигуранты привлекли адвоката, который занимался поиском клиентов, а также выступал в роли посредника для встречи с ними и передачи денег.

Чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали объявления в Instagram и Facebook.

СБУ и НАБУ задокументировали на получении взятки одного из судей. Сейчас ему сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование.