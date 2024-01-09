В Киевской области группа поджигателей устраивала диверсии на железной дороге

В Киевской области было сообщено о подозрении четырем лицам по факту поджогов на железнодорожном перегоне релейных шкафов сигнальной установки. Это приводило к нарушениям работы транспорта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Подозрения фигурантам были сообщены при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры по фактам умышленного уничтожения чужого имущества и повреждения путей сообщения и транспортных средств: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК Украины.

Что установило следствие

По данным следственных органов, подозреваемые на одной из железнодорожных гонок Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейные шкафы сигнальной установки.

Также было установлено, что соответствующие указания злоумышленники получали от неустановленного в мессенджере Telegram.

"За денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога" , - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

"Досудебное расследование осуществляется следователями Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области" , - говорится в сообщении.

В Киевской области задержали группу из четырех человек, поджигавших релейные шкафы на железной дороге (фото: t.me/press_kobl)

Инциденты на железной дороге

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года железнодорожники в очередной раз задержали несовершеннолетних вандалов. Подростки повредили пригородный поезд Золочев - Харьков-Пассажирский.

Также отмечалось, что это уже третий подобный случай за последние три недели. Так, например: