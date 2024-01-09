В Финляндии заявляют, что граница с Россией останется закрытой

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что меры на восточной границе страны должны быть продолжены, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Yle.

Финское правительство должно принять новое решение относительно восточной границы в ближайшие несколько дней, поскольку текущее полное его закрытие заканчивается в воскресенье.

"На основе информации, которую я имею сейчас, со стороны России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угрозы является такой же. Это свидетельствует о том, что необходимы дальнейшие действия", – сказал Орпо.

По словам Орпо, Финляндия не откроет границу, если будут явные признаки или угроза того, что Россия немедленно продолжит свое поведение.

Он отметил, что для принятия решения будет проведена тщательная официальная оценка. Сейчас оценка безопасности обновляется.

По словам премьера, самое главное, чтобы граница оставалась мирной и чтобы не возникла неконтролируемая ситуация.

Он отметил, что правительство будет продолжать искать устойчивое решение для урегулирования ситуации на границе.

Орпо отметил, что при принятии решения на одной чаше весов находится граница и национальная безопасность, а на другой – например, положение русских, проживающих в Финляндии.

"Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом", – резюмировал Орпо.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии работает над правовой основой, которая позволит ему продлить решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией после 15 января, когда истекает срок действия соответствующей временной меры.

Напомним, правительство Финляндии решило 14 декабря открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.