Президент Румынии и Зеленский обсудили приоритеты на 2024 год
Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский провели "стратегический" разговор и согласовали приоритеты в сотрудничестве на 2024 год, сообщает Европейская правда.
Как пишет "Европейская правда", об этом кратко сообщил Клаус Йоханнис.
Президент Румынии рассказал, что разговор с Зеленским был "очень хорошим" и подробным.
"Мы обсудили ситуацию с безопасностью, дальнейшую поддержку Украины на разных уровнях и двусторонние приоритеты на 2024 год, в том числе нашу совместную работу для развития прочного стратегического партнерства Румынии и Украины и реализации прагматической повестки дня", – отметил он.
Украинская сторона пока не сообщала о разговоре.
Как известно, за прошлый год особенно возросла роль Румынии как транзитного государства для украинского экспорта.
10 сентября президент Украины прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны, тогда Киев и Бухарест подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах.
Зеленский по итогам переговоров намекнул, что Румыния согласилась помочь с потребностями артиллерии и ПВО.