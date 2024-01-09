Испания передала Украине медицинские броневики для эвакуации раненых с поля боя

Испания адаптировала бронированные медицинские машины скорой помощи и решила передать их Украине для эвакуации раненых с поля боя, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса в Х (Twitter).

Министр сообщил, что побывал в муниципалитете Эренсия, а именно на производстве предприятия Tekhobe.

Он адаптировал бронированные медицинские машины скорой помощи, которые Испания приспособила для нужд своего населения.

En Herencia, Ciudad Real, he visitado las instalaciones @TECNOVESL, que ha adaptado ambulancias blindadas medicalizadas que España @AECID_es donará a Ucrania.España seguirá apoyando a Ucrania en su defensa de la paz y libertad tanto tiempo como sea necesario. pic.twitter.com/eKVRaHR45J — José Manuel Albares (@jmalbares) January 8, 2024

Теперь Испанское агентство международного сотрудничества сделает пожертвование и передаст их Украине. Отмечается, что броневики будут полезными при оказании медицинской помощи и эвакуации пациентов.

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы до тех пор, пока это будет необходимо" , — добавил министр.

Как сообщалось, Япония внесет $37 млн в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.