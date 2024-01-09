Комитет Рады перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес на среду 10 января рассмотрение правительственного законопроекта по мобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Да, комитет обороны сегодня заседание завершил и перенес вопрос по мобилизации на завтра.

Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от комитета (которые должны быть учтены ко второму чтению) и в зал законопроект пойдет 11 января на голосование в первом чтении".

По состоянию на 9 января в Верховной Раде было зарегистрировано 5 законопроектов по совершенствованию мобилизации: правительственный и 4 альтернативных.

Во вторник также собрался парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. По данным Железняка, нардепы взялись обсуждать другой законопроект #10062 (относительно реестра воинского учета).

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