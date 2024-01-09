Лидер оппозиции Германии призвал прекратить колебания по поставкам Taurus Украине

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в очередной раз призвал канцлера Олафа Шольца прекратить промедление с поставкой крылатых ракет Taurus в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом Мерц сказал в интервью Rheinische Post.

По мнению председателя ХДС, "колебания относительно поставок крылатых ракет Taurus должны прекратиться", а Шольц должен наконец отказаться от своей сдержанности в этом вопросе.

"Это бы очень помогло Украине", – добавил лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии.

Мерц одновременно приветствовал недавний призыв Шольца к союзникам в Европейском Союзе активизировать свои усилия в пользу Украины.

"Это хороший сигнал. Однако это также должно касаться и самой Германии", – считает он, пояснив, что в случае согласия федерального правительства на поставку Украине крылатых ракет "заявление канцлера также вызвало бы больше доверия".

Taurus – самые современные немецкие крылатые ракеты с дальностью полета до 500 километров. Украина с прошлого года неоднократно просила о них, объясняя это необходимостью поражать цели в тылу России.

После массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.