Российские войска повредили в Украине более 870 памятников культуры

С начала полномасштабной российской агрессии и по состоянию на 25 декабря 2023 года было разрушено или повреждено 872 объекта культурного наследия, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Из разрушенных и поврежденных 120 памятников национального значения, 682 – местного значения, 70 – только что обнаруженных.

В частности, памятники архитектуры составляют 279 объектов, архитектуры и градостроительства – 255, истории – 203, архитектуры, истории – 33, монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, археологии – 18, архитектуры и градостроительства, истории – 38, градостроительство – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1.

Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 17 областях. Больше всего в Харьковской, Одесской и Донецкой областях. Меньше всего — в Полтавской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.