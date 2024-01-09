Умеров и Залужный посетили позиции Сил обороны вблизи Купянска

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

В Минобороны говорят, что успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится".