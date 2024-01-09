Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "Шабля"

Украина на государственном уровне впервые законтрактовала дистанционно-управляемые боевые модули "Шабля" отечественного производства. Силы обороны уже используют эти роботизированные турели на фронте, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Технологически усиливаем армию с Brave1 — государство впервые законтрактовало роботизированные турели "Шабля"" , — говорится в заявлении чиновника в Telegram.

Он уточнил, что данная пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы помогает бойцам дистанционно уничтожать противника. Это также позволяет сохранить жизнь и здоровье военных во время выполнения боевых задач.

"ШаБля — это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла из стартапа в установившийся проект, который контрактует государство" , — отметил министр.

Глава Минцифры добавил, что задачей ведомства является помощь в создании инновации, чтобы они "скорее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь и этих инноваций стало больше".

Федоров призвал граждан и организации, имеющие разработки, которые могут изменить ситуацию на поле боя, присоединяться к Brave1 (https://brave1.gov.ua/) и получать гранты.

Отметим, что боевой модуль применяют для ведения разведки для выявления целей на поле и поражения живой силы врага, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями противника.

Боевой комплекс действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизнь защитников.

Дистанционно управляемый боевой модуль "Сабля" создан компанией Global Dynamics из Львова. Турель предназначена для ведения боя по разному вооружению: 7,62-мм или 12,7 мм пулемет, 40 мм гранатомет.

Кроме того, эта автоматическая турель оснащена тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров.