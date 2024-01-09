Геращенко подала судебный иск против спикера Верховной Рады

Народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко подала в суд на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука из-за его "бездействия" в вопросе заграничных командировок, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Геращенко в соцсетях.

По ее словам, спикер парламента "сорвал" ее участие в наблюдательной миссии ПА ОБСЕ на парламентских выборах в Польше, а также в осенней Ассамблее ОБСЕ и политассамблее ЭРР.

В то же время, говорит парламентарий, депутаты от "Слуги народа" смогли посещать зарубежные мероприятия.

Также Геращенко утверждает, что Стефанчук формирует делегации для участия в заграничных мероприятиях, "руководствуясь собственными симпатиями". Это, по ее словам, "разрушает парламентаризм".

Депутат заявила, что такие же иски на этой неделе подадут ее коллеги, однако не уточнила, о ком именно идет речь.

Ранее спикер парламента Стефанчук ответил на жалобы от депутатов о непредоставлении командировочных разрешений, заявив о манипулировании.

Так, народная депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее и еще двух парламентариев — Ирину Геращенко и Марию Ионову — власть не выпустила в США, где они якобы имели запланированные встречи с американскими чиновниками.

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко также заявил, что не смог уехать в загранкомандировку, несмотря на разрешение с подписью председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Впоследствии первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко подтвердил, что это он отменил заграничную командировку Порошенко.