Президент Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы рассматривались на Ставке верховного главнокомандующего во вторник. В частности, на ней речь шла о перспективах поставок оружия и военной техники на 2024 год, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее видеообращение Зеленского.

"Конечно, рассмотрели поставки, которые ожидаем в этом году. Несмотря на всю имеющуюся проблематику в мире наш аккуратный, четкий подход к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым".

По словам президента, эта Ставка была особенной. На ней присутствовали все основные командующие и руководители операций.

На заседании подробно проанализировали обеспечение войск снарядами и дронами. Пришли к выводу, что вся логистика должна стать быстрее.

Проговорили также открытие новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине, на своих предприятиях и вместе с партнерами.

Отдельно и подробно проанализировали работу Воздушных сил, результаты сбивания российских ракет и дронов, а также усиление украинской ПВО.

Зеленский отметил, что санкции мира работают, и "есть четкие свидетельства" торможения российской оборонной промышленности. Но, чтобы результат санкций был стопроцентный, должны быть полностью перекрыты схемы обхода санкций.

"Каждую неделю - меньше возможностей для России. Каждую неделю - больше возможностей для Украины".