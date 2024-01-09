Израильские военные ликвидировали одного из командующих "Хезболлы"

Израильские военные ликвидировали командующего воздушным подразделением "Хезболлы". Они ударили по боевику при помощи авиации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари в Twitter.

"Сегодня ЦАХАЛ при помощи самолета ВВС уничтожил Али Хоссейна Барджи, командующего воздушным подразделением "Хезболлы" в южном Ливане" , - написал Хагари.

היום צה"ל חיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר את עלי חסין ברג׳י, מפקד אזור דרום לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה. עלי הוביל עשרות פעולות באמצעות כטב״מי נפץ ואיסוף כנגד ישראל וכוחות צה״ל, ואף את התקיפה של מפקדת פיקוד הצפון מוקדם יותר היום >> pic.twitter.com/0C5Sgbev7G — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) January 9, 2024

По его словам, Али руководил операциями с использованием ударных и разведывательных беспилотников против Израиля и ЦАХАЛа.

Также террорист руководил атакой на штаб командования ЦАХАЛа на севере Израиля, которая состоялась сегодня.

Израиль и "Хезболла"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пыталась наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

При этом вчера, 8 января, стало известно, что в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".