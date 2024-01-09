Израильские военные ликвидировали одного из командующих "Хезболлы"
Израильские военные ликвидировали командующего воздушным подразделением "Хезболлы". Они ударили по боевику при помощи авиации, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари в Twitter.
"Сегодня ЦАХАЛ при помощи самолета ВВС уничтожил Али Хоссейна Барджи, командующего воздушным подразделением "Хезболлы" в южном Ливане", - написал Хагари.
По его словам, Али руководил операциями с использованием ударных и разведывательных беспилотников против Израиля и ЦАХАЛа.
Также террорист руководил атакой на штаб командования ЦАХАЛа на севере Израиля, которая состоялась сегодня.
Израиль и "Хезболла"
Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пыталась наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС.
Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".
При этом вчера, 8 января, стало известно, что в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".