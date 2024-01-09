СМИ: Канада не передала Украине систему ПВО, которую обещала год назад

Власти Каданы до сих пор не передали Украине комплексы ПВО NASAMS, которые обещали пожертвовать еще в январе прошлого года, сообщает Деловая столица.

Канада объявила о планах пожертвовать Украине систему противоракетной обороны "земля-воздух" NASAMS стоимостью $406 млн 10 января 2023 года со ссылкой на CTVnews.

Спустя год одна из двух компаний, принимавших участие в создании системы NASAMS, заявила, что не имеет контракта с Канадой.

Согласно плану Канада оплатит правительству США общую стоимость, а США должны заключить соглашение о продаже военной техники за рубежом непосредственно с Украиной. Такая договоренность позволяет Канаде избежать обращения к правительству США для дальнейшего одобрения отправки системы в Украину, которая нужна всякий раз, когда американские военные технологии продаются за пределы страны.

Хотя Канада оплатила систему NASAMS в марте прошлого года, пока неизвестно, когда она попадет в Украину. Представитель Министерства обороны Канады сказал, что Департамент работает со своими американскими партнерами, чтобы определить временные рамки.