Медики обнаружили у главы Пентагона Остина заболевание раком
Медики обнаружили у главы Пентагона Ллойда Остина заболевание раком. Его прооперировали, сообщает РБК-Украина.
Об этом в Twitter написала корреспондентка Politico Лара Селигман.
По данным медиков, заболевание рака простаты у Остина было обнаружено в начале декабря 2023 года. Уже 22 декабря он прошел "минимально инвазивную хирургическую процедуру" под названием простатэктомия для лечения рака.
Первичное обследование Остина выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Поэтому он был госпитализирован, а 2 января было принято решение перевести его в реанимацию для тщательного наблюдения и повышенного уровня ухода.
Секретность госпитализации Остина
Известно, что президент США Джо Байден, а также заместители Остина узнали о его госпитализации только через три дня после этого.
В то же время такая секретность противоречит обычной практике с президентом и другими чиновниками США и членами правительства.
А вот 7 января сам Остин сообщил, что уже вылечился и с нетерпением ждет ближайшего возвращения в Пентагон.
Кто такой Ллойд Остин
В 2020 году президент США назначил Остина на должность министра обороны США. Он стал первым в истории афроамериканцем, возглавившим Пентагон. До этого Остин занимал посты в советах директоров нескольких коммерческих компаний, в частности, Raytheon Technologies и Nucor.
А вот в 2016 году он покинул военную службу. До этого он с 2013 года занимал пост командующего Центральным Командованием ВС США.
Следует заметить, что Остин является ключевой фигурой, от которой зависит предоставление помощи Украине от США.