Медики обнаружили у главы Пентагона Остина заболевание раком

Медики обнаружили у главы Пентагона Ллойда Остина заболевание раком. Его прооперировали, сообщает РБК-Украина.

Об этом в Twitter написала корреспондентка Politico Лара Селигман.

По данным медиков, заболевание рака простаты у Остина было обнаружено в начале декабря 2023 года. Уже 22 декабря он прошел "минимально инвазивную хирургическую процедуру" под названием простатэктомия для лечения рака.

Первичное обследование Остина выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Поэтому он был госпитализирован, а 2 января было принято решение перевести его в реанимацию для тщательного наблюдения и повышенного уровня ухода.

Секретность госпитализации Остина

Известно, что президент США Джо Байден, а также заместители Остина узнали о его госпитализации только через три дня после этого.

В то же время такая секретность противоречит обычной практике с президентом и другими чиновниками США и членами правительства.

А вот 7 января сам Остин сообщил, что уже вылечился и с нетерпением ждет ближайшего возвращения в Пентагон.

Кто такой Ллойд Остин

В 2020 году президент США назначил Остина на должность министра обороны США. Он стал первым в истории афроамериканцем, возглавившим Пентагон. До этого Остин занимал посты в советах директоров нескольких коммерческих компаний, в частности, Raytheon Technologies и Nucor.

А вот в 2016 году он покинул военную службу. До этого он с 2013 года занимал пост командующего Центральным Командованием ВС США.

Следует заметить, что Остин является ключевой фигурой, от которой зависит предоставление помощи Украине от США.