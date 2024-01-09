Прощание с поэтом и военным Кривцовым пройдет в Киеве 11 января
Прощание с поэтом и военным Максимом Кривцовым состоится 11 января в Киеве и 12 января в его родном городе Ровно, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают друзья Кривцова в соцсетях.
Прощание Максимом Кривцовым состоится в Киеве 11 января в 12.00 в Михайловском соборе, после отпевания процессия двинется на Майдан.
В Ровно – 12 января ориентировочно в 10:00 на Майдане Независимости.
Справка: Максим Кривцов – автор книги "Стихи из бойницы", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН.
Он ушел на войну добровольцем в 2014 году. Затем работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 вернулся на фронт.
7 января стало известно, что он погиб.