The Time назвал "разделенную Украину" одним из глобальных рисков

Журнал The Time обнародовал список "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год". Третье место в нем заняла "Разделенная Украина", сообщает Украинская правда.

В издании отметили, что вторжение России в Украину остается исторической неудачей. НАТО усиливается новыми членами Финляндией и Швецией. ЕС открыл процесс вступления Украины, Россия столкнулась с 11 раундами санкций, приближаются новые, а половина ее суверенных активов была заморожена - деньги, вероятно, будут использованы для восстановления Украины. Европа больше не покупает российские энергоносители.

"В этом году Украина будет де-факто разделена, и Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: и если Украина не решит свои проблемы с живой силой, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут увеличиться" , – говорится в публикации.

Отмечается, что Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов, и перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках.

По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ России и может втянуть НАТО в конфликт.

Среди других глобальных рисков The Time на 2024 год: