Более 60% россиян поддерживают войну в Украине – опрос

Новый независимый опрос, проведенный Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), показал, что президент России Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и его войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и уровень жизни в России, сообщает Украинская правда.

Американские социологи опросили 1046 взрослых россиян, проживающих в Российской Федерации и оккупированном Россией Крыму, используя данные российских операторов мобильной связи.

Опрос показал, что 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику, и 58% одобряют его внутреннюю политику. 66% планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте.

Относительно высокие рейтинги Путина, похоже, сохраняются, даже несмотря на то, что согласно опросу россияне недовольны ростом цен, который вызывает общее ухудшение условий жизни.

Социологи также отметили, что 63% участников поддерживают войну в Украине и что 64% респондентов рассматривают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".

Институт изучения войны отмечает, что этот результат контрастирует с другими независимыми российскими социологическими исследованиями, которые продемонстрировали снижение поддержки полномасштабного вторжения России в Украину.

Опрос проведен в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 1046 взрослых россиян. Опрос проводили русскоязычные люди по мобильной связи. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.