Курс валют НБУ на 10 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 января, повысился на 3 коп до 38.23 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 41.82 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 6 коп до 4.26 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 48.65 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 44.92 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 9 января 2024 года.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.63 за 1 польский злотый.