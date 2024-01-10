Курс валют НБУ на 10 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 января, повысился на 3 коп до 38.23 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 41.82 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 6 коп до 4.26 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 48.65 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 44.92 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 9 января 2024 года.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.63 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.225300
|EUR
|Евро
|41.818500
|RUB
|Рубль
|0.425590
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.653200
|CHF
|Швейцарский франк
|44.918100
|PLN
|Польский злотый
|9.630500