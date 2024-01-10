РФ продолжает использовать ракеты из КНДР для обстрелов Украины – Белый дом

У Соединенных Штатов есть доказательства того, что российские силы в течение последних дней продолжали применять баллистические ракеты северокорейского производства по мирным городам Украины. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Как я говорил с этой трибуны на прошлой неделе, КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. С тех пор Россия применила эти ракеты против Украины на прошлой неделе" , - отметил представитель Белого дома.

Он напомнил, что американская сторона уже сообщала о первом известном запуске Россией по Украине северокорейской баллистической ракеты 30 декабря. Позже, 2 января Россия применила около десяти ракет по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.

"Потом, 6 января российские войска снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине. Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по крайней мере одна из них попала по Харькову" , - подчеркнул представитель Белого дома.

В этой связи он сообщил, что Соединенные Штаты присоединились к совместному заявлению глав внешнеполитических ведомств 47 стран, осуждающему экспорт из КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также применение этих вооружений по Украине. Представитель Белого дома также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против всех, кто способствует незаконной передаче оружия российскому агрессору.

В то же время он подчеркнул, что самой эффективной помощью Украины со стороны США стало принятие Конгрессом нового пакета помощи Украине без дальнейших промедлений.