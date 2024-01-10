Россия за сутки потеряла 800 военных, 12 артсистем и 11 беспилотников – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 800 военных, 13 бронемашин, 12 артиллерийских систем, 11 беспилотников, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили: