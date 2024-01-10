Россия за сутки потеряла 800 военных, 12 артсистем и 11 беспилотников – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 800 военных, 13 бронемашин, 12 артиллерийских систем, 11 беспилотников, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 366 790 (+800) человек,
- танков – 6038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 11216 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 8684 (+12) ед,
- РСЗО – 956 (+2) ед,
- средств ПВО – 639 (+1) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
- крылатых ракет – 1805 (+0),
- кораблей /катеров - 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед,
- специальной техники – 1336 (+3)