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Россия за сутки потеряла 800 военных, 12 артсистем и 11 беспилотников – Генштаб

Россия за сутки потеряла 800 военных, 12 артсистем и 11 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 800 военных, 13 бронемашин, 12 артиллерийских систем, 11 беспилотников, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 366 790 (+800) человек,
  • танков – 6038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 11216 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 8684 (+12) ед,
  • РСЗО – 956 (+2) ед,
  • средств ПВО – 639 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
  • крылатых ракет – 1805 (+0),
  • кораблей /катеров - 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед,
  • специальной техники – 1336 (+3)

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