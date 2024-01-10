Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2024 году на уровне 3,2%. В октябре прошлого года банк ожидал, что ВВП вырастет на 4,0%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Перспективы Украины остаются весьма неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% в 2025 году" , - говорится в докладе.

Всемирный банк ожидает, что "активные военные действия будут продолжаться в течение 2024 года".

При этом базовые эффекты и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, будут нивелированы.

"Частичное разрешение неопределенности в 2025 году будет способствовать возобновлению экспорта и постепенному увеличению инвестиций в реконструкцию" ,- говорится в докладе.

Прогнозы по экономике

Правительство Украины прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 5,0% в 2023 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,6%.

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз - 3,5%). По прогнозу НБУ, ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности.