Ким Чен Ын посетил военные заводы и пригрозил превратить Южную Корею в пепел

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал работу главных военных заводов страны и сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Южной Кореи, в частности заверял, что в случае конфронтации превратит ее в пепел, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что Ким Чен Ын посещал военные заводи в течении двух дней − 8 и 9 января − и "выразил большое удовлетворение" тем, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшими вооружениями".

Но при этом лидер КНДР подчеркнул, что нужно "постоянно активно ускорять неустанное увеличение производительности", выпускать больше вооружений и боевой техники.

По словам Ким Чен Ына, "нужно наладить экономико-организационную работу и руководство производством, чтобы превратить нынешний год в год, когда произойдут великие перемены в ускорении подготовки страны к войне".

В своих спичах он охарактеризовал Республику Корея как "самое враждебное государство для КНДР", которое "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

По словам Ким Чен Ына, если Южная Корея попытается использовать вооруженные силы против КНДР или угрожать "суверенитету и безопасности КНДР", то он будет "без колебания пускать в ход весь арсенал имеющих средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел".

"У нас есть такая воля, силы и способность, и впредь будем непременно расширять и укреплять их", − уверяет Ким Чен Ын.