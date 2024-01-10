Новый премьер Франции имеет предков, проживавших в Одессе – СМИ

Предки н﻿ового премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который накануне был назначен на эту должность, проживали в Одессе. Об этом говорится в публикации Le Figaro, сообщает Европейская правда.

Отец нового главы французского правительства Ив Атталь происходил из еврейской семьи, которая перебралась во Францию из Туниса.

А мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи русских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения, которые проживали в Одессе.

Мать Атталя воспитывала его в православной вере.

В 2019 году в интервью изданию Libération, которое приводит The Guardian, Атталь заявил: "Мой отец сказал мне: "Возможно, ты православный, но всю жизнь будешь чувствовать себя евреем, главным образом потому, что будешь страдать от антисемитизма из-за своего имени" .

Напомним, министра образования Габриэля Атталя назначили премьером в этот вторник, 9 января. 34-летний Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики.