Зеленский начал визиты в страны Балтии: сегодня в Литве

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 января, начал визиты в страны Балтии. Сегодня он посещает Литву.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Также Зеленский отметил, что впоследствии посетит Латвию и Эстонию. Балтийские страны он назвал "надежными друзьями и принципиальными партнерами".

"Позже буду в Таллине и Риге, а сегодня – Вильнюс. Переговоры с Президентом, Премьер-министром, Спикером Сеймасом. Встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины" , – говорится в сообщении.

Президент добавил, что основными темами визита являются безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дронов, а также дальнейшая координация европейской поддержки.