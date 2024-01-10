В 2023 году украинцы купили на 45% меньше б/у авто
Более 75% от всех легковых автомобилей, которые в прошлом году купили украинцы, были б/у авто, ввезенные из-за границы. В 2023 году приобрели 214,4 тыс. таких авто – на 45% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает "Укравтопром".
В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. Дальше идут:
- дизельные – 33%;
- электромобили – 14%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 3%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей 2023 вошли:
- Volkswagen Golf – 16123 ед.;
- Renault Megane – 14392 ед.;
- Skoda Octavia – 10261 ед.;
- Volkswagen Passat – 8543 ед.;
- Nissan Leaf – 5190 ед.;
- Ford Focus – 4646 ед.;
- Nissan Qashqai – 4339 ед.;
- Volkswagen Touran – 4181 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 4075 ед.;
- Audi A4 – 3940 ед.