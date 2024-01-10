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В 2023 году украинцы купили на 45% меньше б/у авто

В 2023 году украинцы купили на 45% меньше б/у авто
Фото: Pixabay

Более 75% от всех легковых автомобилей, которые в прошлом году купили украинцы, были б/у авто, ввезенные из-за границы. В 2023 году приобрели 214,4 тыс. таких авто – на 45% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. Дальше идут:

  • дизельные – 33%;
  • электромобили – 14%;
  • авто с ГБО – 5%;
  • гибриды – 3%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей 2023 вошли:

  1. Volkswagen Golf – 16123 ед.;
  2. Renault Megane – 14392 ед.;
  3. Skoda Octavia – 10261 ед.;
  4. Volkswagen Passat – 8543 ед.;
  5. Nissan Leaf – 5190 ед.;
  6. Ford Focus – 4646 ед.;
  7. Nissan Qashqai – 4339 ед.;
  8. Volkswagen Touran – 4181 ед.;
  9. Volkswagen Tiguan – 4075 ед.;
  10. Audi A4 – 3940 ед.

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