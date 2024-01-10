В 2023 году украинцы купили на 45% меньше б/у авто

Более 75% от всех легковых автомобилей, которые в прошлом году купили украинцы, были б/у авто, ввезенные из-за границы. В 2023 году приобрели 214,4 тыс. таких авто – на 45% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. Дальше идут:

дизельные – 33%;

электромобили – 14%;

авто с ГБО – 5%;

гибриды – 3%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей 2023 вошли: