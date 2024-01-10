Военные США и Британии отбили самую массированную атаку в Красном море

Военно-морские силы США и Великобритании сбили 21 запущенный хуситами объект, дроны и ракеты, которые те выпустили с территории Йемена во время одной из крупнейших своих атак в Красном море за последние месяцы. Об этом заявило Центральное командование США, сообщает Европейская правда.

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил в Twitter (X), что это крупнейшая на сегодня атака поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море.

Согласно сообщению, во вторник около 21:15 из Йемена запустили 18 ударных беспилотников, две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

Совместными усилиями истребителей F/A-18 с американских эсминцев Dwight D. Eisenhower, Gravely, Laboon, Mason и британского эсминца Diamond их удалось сбить.

Атака была направлена на международные судоходные пути в южной части Красного моря, по которым двигались десятки торговых судов, говорится в заявлении.

По сообщению центрального командования США, в результате массированного запуска беспилотников и ракет не было повреждено ни одного судна и никто не пострадал.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.

В начале января в ВМС США рассказали, что за время миссии силы коалиции сбили 19 беспилотников и ракет, а также потопили три небольших катера, с которых хуситы напали на торговое судно и пробовали подняться на борт.