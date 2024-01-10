В Раде объяснили, как хотят изменить законопроект о мобилизации

Комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке может уже сегодня закончить предварительное рассмотрение законопроекта о мобилизации. В парламенте хотят изменить нормы о повестках по электронной почте и отсрочке для некоторых категорий населения.﻿ Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Сегодня мы еще не приняли решения в комитете, в каком виде и какая судьба будет этого законопроекта. Я надеюсь, что это будет все же решено сегодня. Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходили по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного" , - сказал нардеп.

Чернев надеется, что парламентский комитет сегодня придет к консенсусу, и тогда документ может быть направлен на рассмотрение Рады с рекомендациями от комитета. По словам нардепа, законопроект может быть принят в первом чтении, а рекомендации и предложения должны быть приняты ко второму чтению или другой вариант - возвращение в правительство.

"Но все же все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение о дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение по рекомендациям и предложениям к этому законопроекту" , - добавил он.

Чернев отметил, что в Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами".

"Мы почистили этот законопроект. Например, повестки по электронной почте не должны направляться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли это человек... Или вопросы по изъятию отсрочки для инвалидов. Здесь также были вопросы. Мы настаиваем, чтобы инвалидам первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или не подлежали мобилизации" , - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Комитет по нацбезопасности предлагает уточнить условия отсрочки для студентов, в частности, для интернов.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Законопроект в последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Как отмечал заместитель главы комитета Егор Чернев, в документе содержится много спорных вопросов. В частности, они касаются ограничений для уклонистов.

В Верховной раде прогнозируют, что в первом чтении рассмотреть законопроект о мобилизации могут уже 11 января.