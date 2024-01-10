Британская разведка проанализировала случайные сбросы боеприсов россиянами
Разведка Великобритании проанализировала эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 10 января.
Разведка напоминает, что 2 января российская авиация сбросила ракету на село Петропавловка Воронежской области, что подтвердило российское Минобороны.
А недавно на оккупированный россиянами город Рубежное Луганской области упала авиабомба. Оба случая произошли во время российских боевых вылетов.
Перед этим в апреле 2023 года российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород.
"Постоянная склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических задач во время миссий", – говорится в обзоре.