Британская разведка проанализировала случайные сбросы боеприсов россиянами

Разведка Великобритании проанализировала эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 10 января.

Разведка напоминает, что 2 января российская авиация сбросила ракету на село Петропавловка Воронежской области, что подтвердило российское Минобороны.

А недавно на оккупированный россиянами город Рубежное Луганской области упала авиабомба. Оба случая произошли во время российских боевых вылетов.

Перед этим в апреле 2023 года российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород.