В польском правительстве против продолжения беспошлинной торговли ЕС с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал в письме к еврокомиссару по вопросам торговли, что он "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. С письмом польского министра ознакомилась радиостанция RMF FM, сообщает Европейская правда.

Брюссель сейчас работает над регламентом, который продолжит либерализацию торговли с Украиной до июня 2025 года.

По словам Секерского, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела "противоположный эффект".

Он подчеркивает, что проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, но и "сахара, мяса птицы, яиц, мягких фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата".

Министр приводит пример сахара, импорт которого из Украины вырос в двадцать раз. По его мнению, следует начать переговоры с Украиной "о постепенной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС".

Министр выступил за изъятие сахара, мяса птицы и яиц из-под действия правил свободной торговли ЕС и установление усиленных защитных положений.

В то же время Секерский объявил о возвращении Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС с участием Украины, Евросоюза и стран-соседей Украины "с целью поиска эффективных и приемлемых механизмов".

Правительство "Права и справедливости" вышло из этой Платформы в знак протеста против того, что Европейская комиссия не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно. Секерский также выразил готовность встретиться с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом.

Ранее польский еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС. Войцеховский пригрозил не поддержать регламент о продлении преференций, если не будут учтены его предложения.

Напомним, 25 мая 2023 года Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

Эти меры направлены на то, чтобы помочь Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддержать экономику в очень сложных условиях.

В сочетании с широкой военной, финансовой и гуманитарной поддержкой это имеет решающее значение для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении.