Два беспилотника упали на аэродроме в Энгельсе – Astra

Два беспилотника упали на территорию военного аэродрома в российском Энгельсе.

Об этом сообщает﻿ Astra со ссылкой на источники.

В Минобороны РФ ночью отчитались об атаке на Саратовскую область. В ведомстве заявили, что над регионом был сбит БПЛА.

По данным медиа, беспилотников было два, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно.

По состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс — единственная в РФ, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. С февраля 2022 года база используется для масштабных авиаударов по Украине. 26 декабря 2022 года после атаки на аэродром погибли трое российских военнослужащих.