Суд восстановил в должности судью Львова, у которого нашли гражданство РФ

Киевский окружной административный суд 10 января удовлетворил иск экспредседателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о возобновлении в должности судьи и выплате заработной платы "за время вынужденного прогула", сообщает Радио Свобода.

Ранее журналисты "Схем" обнаружили, что у Богдана Львова гражданство Российской Федерации. Сам он это отрицает. В Верховном суде отказались сообщить, планируют ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного админсуда.

Представительница Верховного суда отказалась комментировать, будут ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного административного суда.

В разговоре со "Схемами" накануне судебного заседания председатель Верховного суда Станислав Кравченко прямо не ответил, будет ли Верховный суд подавать апелляционную жалобу в случае удовлетворения иска Львова. "Мы еще не видели решения, я не могу знать, что будет в том решении написано, как можно так раньше говорить?" – сказал Кравченко.

Ранее стало известно, что Государственная миграционная служба Украины приостановила рассмотрение вопроса о лишении гражданства Украины экс-судьи Верховного суда Богдана Львова, у которого "Схемы" обнаружили паспорт РФ. В ведомстве не дали ответа на запрос журналистов о причинах такого решения, сославшись на "конфиденциальность" такой информации. О приостановлении разбирательства впервые стало известно 7 декабря, во время судебного заседания по иску Львова в Верховный суд о возобновлении в должности судьи.

5 октября 2022 г. Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.

15 сентября того же года журналисты-расследователи "Схем" опубликовали расследование "Украинский судья с российским паспортом", в котором привели многочисленные доказательства из ряда источников и баз данных, в том числе публичных, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов гражданином Российской Федерации. Он получил гражданство еще в 1999 году в Москве, уже работая судьей в Украине. А в 2012 году обновил паспорт после достижения 45-летия.

Журналисты установили, что в день подписи заявления о получении паспорта, оформленного от его имени, он находился в Москве. Именно по российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированным недвижимым имуществом его семьи в Москве, говорилось в расследовании со ссылкой на исторические выписки из реестра недвижимости РФ. В день оформления этого соглашения он также приезжал в российскую столицу поездом из Киева. Его супруга, родившаяся в Москве, также имеет гражданство РФ.

В комментарии журналистам к выходу расследования сам судья возразил, что у него есть российское гражданство, но не предоставил документальных подтверждений своих слов.

Согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий. В комментарии журналистам к выходу расследования сам судья заявил, что российского гражданства у него нет, но попросил предоставить ему документы и время, чтобы "разобраться", после чего не предоставил дополнительных доказательств для подтверждения своих слов.

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