Литва одобрила новый пакет помощи Украине на 200 млн евро

Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.﻿ Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с украинским главой государства Владимиром Зеленским, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы продолжаем поддерживать отважных украинцев в их борьбе всеми средствами: военными, экономическими и политическими. На Совете национальной обороны мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи на сумму 200 млн евро" , - заявил Науседа.

По словам президента Литвы, в январе его страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577.

В частности Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.

"Подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества" , - добавил Науседа.

Визит Зеленского в Литву

Сегодня, 10 января, президент Украины прибыл с визитом в Литву. Он планирует провести переговоры с президентом, премьер-министром, спикером сейма Литвы. В частности ожидается встреча с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Среди главных тем переговоров:

безопасность;

интеграции в ЕС и НАТО;

сотрудничество в области РЭБ и дронов;

дальнейшая координация европейской поддержки.

Также ожидается визит президента в Латвию и Эстонию.