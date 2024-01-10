В Раде заблокировали трибуну из-за постановления по Безуглой

В Верховной Раде депутаты от оппозиционных партий заблокировали трибуну из-за отказа внести на рассмотрение постановление об отзыве депутата Марьяны Безуглой из комитета по нацбезопасности и обороне. Наконец спикер досрочно закрыл заседание парламента.

Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что ряд депутатов с голоса пытались внести в повестку дня постановление об увольнении Безуглой, но такие предложения отклонили.

Наконец депутаты решили заблокировать трибуну. На фото, опубликованном Железняком, в президиуме стоят депутаты от "Европейской солидарности".

"В результате закрыли заседание, чтобы не выносить постановление по Марьяне" , – пишет Железняк.

Он отметил, что для отзыва Безуглой "объединились люди, которые в жизни между собой даже не разговаривают".