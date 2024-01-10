Зеленский: Союзники не давят на Украину для "заморозки" войны

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе заявил, что западные союзники не давят на Украину по поводу "заморозки" конфликта, сообщает Лига.net.

"Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты <...> Есть разные голоса, и есть разные обсуждения в медиа, я их слышал, читал. Я думаю, что партнеры официально еще не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я их еще не слышал" , – ответил глава государства.

Зеленский добавил, что российский диктатор Владимир Путин не готов останавливаться перед целью полной оккупации Украины, и неуверенность и нерешительность западных союзников о помощи Украине только придает ему уверенность.