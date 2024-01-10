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Зеленский: Украине не хватает современных систем ПВО

Зеленский: Украине не хватает современных систем ПВО
Фото: Hunini

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть проблемы с производством и Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны.﻿﻿ Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает Украинская правда.

"Что касается того, что мы с партнерами не в состоянии в ближайшее время производить - это современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно.
Россия в последние дни декабря и первые дни января ударила по гражданской инфраструктуре, людям... В целом было 500 ударов (ракет и дронов). Мы смогли отразить в среднем 70% этих ударов. К сожалению, мы потеряли людей... Бороться с этой вражиной можно технологиями, пока мы их еще не вытеснили с нашей земли и пока не закончилась война, поэтому системы ПВО - это то, чего не хватает №1", – заявил украинский президент.

По словам Зеленского, сейчас много внимания уделяют борьбе против дронов, производству своих дронов.

Он не уточнил количества отечественных БПЛА, но заверил, что Украина наращивает производство.

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