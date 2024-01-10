Инфляция в Украине в 2023 году упала до трехлетнего минимума

Рост потребительских цен в Украине 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составила 5,0%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстата), в декабре цены выросли на 0,7%.

Однако из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция в 2023 году составила 12,9%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 4,0%. Больше всего подорожали мясо и мясопродукты - на 12,4%, а также масло - на 9,9% молоко - на 9,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,6%, на одежду и обувь - упали на 6,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение на 8,7%, транспорт - на 3,2% (в т.ч. топливо - на 2,7%), цены на связь выросли на 1,5%, на отдых и культуру упали на 1,1%, образование подорожало на 12,8%, рестораны и гостиницы подорожали на 13,0%, разные товары и услуги на 11,3%.

Замедление инфляции и прогнозы 2023-2024 годы

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшен с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, в 2021 году инфляция составила 10,0%.