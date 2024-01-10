СМИ: Финляндия оставит закрытыми пункты пропуска на границе с Россией

Правительство Финляндии продолжит действие закрытия пунктов пропуска на границе с Россией, которое должно было завершиться 15 января, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила в среду финская газета Iltalehti со ссылкой на неназванные правительственные источники.

"В нынешней ситуации трудно ожидать, что граница будет открыта", – прокомментировал источник в правительстве.

Правительство основывает свое решение о закрытии границы на информации, полученной от органов власти, согласно которой деятельность России не изменилась после закрытия восточной границы.

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила в понедельник на телеканале STT, что у нее нет информации о том, что деятельность России каким-то образом изменилась или собирается измениться после закрытия восточной границы.

Во вторник Пограничная служба сообщила, что четыре человека незаконно прибыли из России через восточную границу в Финляндию. Их подозревают в преступлении против государственной границы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что меры по закрытию КПП на восточной границе страны с Россией должны быть продолжены.

Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища.

14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.