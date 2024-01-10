ОГА: Россияне ударили авиабомбами по Купянщине, погибла женщина

Российские захватчики 10 января сбросили управляемые авиабомбы на село Ольховатка Купянского района Харьковской области, в результате чего погибла 48-летняя женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района. В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина".

По его словам, были повреждены 10 частных домов, магазин. Также в результате обстрела возник пожар в школе.

Сейчас экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.