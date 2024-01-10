В Украине зафиксирован рекорд потребления электроэнергии 10 января

10 января системный оператор НЭК "Укрэнерго" зафиксировал рекорд потребления электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении оператора.

"Сегодня новый рекорд потребления, особенно в утренние часы. Диспетчерский центр "Укрэнерго" в течение всего дня прилагает усилия, чтобы сбалансировать работу энергосистемы" , - отмечается в сообщении.

"Укрэнерго" в очередной раз призвало украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Напоминаем:

Утром 10 января "Укрэнерго" сообщило, что в стране фиксируется незначительный дефицит электроэнергии.

Однако потребление растет из-за использования мощных электроприборов для отопления в морозную погоду.

Кроме того, фиксируется стремительный рост потребления электричества в областях, где восстанавливают энергоснабжение.