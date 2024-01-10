ГУР проанализировало возможности РФ в изготовлении новых ракет

Главное управление разведки Минобороны Украины не фиксирует увеличения производственных возможностей России в изготовлении ракет, однако констатирует, что РФ сохраняет возможность использовать эти ракеты для массированных обстрелов Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в новом эпизоде подкаста УП "(не)Безопасная страна".

"Анализ показал, и мы это понимаем, особенно это показал 23-й год, что тем количеством, которое есть на сегодняшний день, Россия только способна покрывать те расходы или то применение, которое она делает каждый день.

Примерно месяц назад в интервью мы говорили о возможности нанесения ударов по нашей энергетической системе и вообще. Так вот, когда мы проанализировали, в октябре месяце 2022 года, когда они начали наносить массированные удары, у них было от 900 до тысячи высокоточных стратегических ракет.

В прошлом году, на этот же период времени, на октябрь, у них сколько и осталось. То есть, по сути... то, что они производят, то они и тратят. Существенного прироста мы так и не увидели".

Скибицкий привел пример ракет Х-101, "Калибр", которые с середины сентября враг совсем не применял. То есть, по словам представителя ГУР, более трех месяцев россияне их накапливали, чтобы пополнить свои запасы.